16 февраля в 01:14 в Call-центр скорой медицинской помощи поступил вызов о том, что в Чебоксарах возле подъезда лежит молодой мужчина, без сознания, прохожие предполагают, что он умер. Бригада ехала на этот вызов, когда в это же время другой мужчина решил на четвереньках переползти 8-полосную проезжую часть по пр.Тракторостроителей. По пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора он добрался до левой полосы как раз тогда, когда скорая проезжала этот светофор на зеленый свет.

Как сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии, избежать трагедии удалось в последний момент благодаря мастерству водителя скорой: он смог объехать ползущего “пешехода”. Автомобиль скорой развернулся, чтобы бригада убедилась: с человеком всё в порядке, но налицо факт злоупотребления алкоголем. Он даже попросил фельдшера подвезти его до дома.

На адрес, по которому вызваны медики, бригада доехала через 11 минут с момента вызова. На тротуаре в состоянии алкогольного опьянения лежал 35-летний мужчина, сознание заторможено в связи с длительным злоупотреблением спиртным. Молодому человека оказана необходимая медицинская помощь.

17.02.2020

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