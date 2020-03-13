12 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев в стенах Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова встретился с представителями молодежного кадрового резерва при Главе Чувашской Республики, Молодежного правительства республики и ее столицы, студентами различных вузов – авторами реализованных и готовых к реализации социальных проектов.
Основным вопросом для обсуждения стало поступление молодых людей на государственную гражданскую службу. Ведь, согласно мониторингу кадровой ситуации за последние 5 лет, количество молодых специалистов (до 30 лет) на гражданской службе в Чувашской Республике снизилось с 30 % до 23 % от общей численности служащих.
Олег Николаев рассказал, что эту статистику необходимо исправлять. На госслужбе должны работать молодые люди, которые занимают активную жизненную позицию.
«Мы заинтересованы в активном вовлечении молодых людей в управленческий процесс региона. Особенно мы ждем молодежь в структурах органов исполнительной власти. И я даже готов при вас прямо сейчас подписать Указ, где я предлагаю запустить Дни карьеры молодежи в органах государственной власти Чувашской Республики», — подчеркнул врио Главы Чувашии.
В соответствии с Указом с апреля 2020 года в Чувашии будут проводиться Дни карьеры в системе государственного управления. Основная цель Дней карьеры — рассказать молодежи о карьерных возможностях, которые открывает сегодня правительство республики перед креативными и амбициозными молодыми людьми. Студентам будет предложено изучить работу госслужащих изнутри. Кроме того, молодые люди смогут принимать участие в работе общественных советов и иных координационных и совещательных органов.
Олег Николаев призвал самых активных и инициативных обязательно принять участие в Днях карьеры.
«Вы узнаете о многих карьерных возможностях, которые есть в Чувашии. Это шаг к новым возможностям. И мы с вами попробуем выстроить совершенно новую модель управления регионом, новую государственную политику, которая даст хорошие результаты. Давайте нарабатывать лучшие практики в этой сфере», — предложил он .
Молодые люди поддержали идею аплодисментами. Указ Главы Чувашской Республики «О дополнительных мерах, направленных на привлечение молодежи к работе в системе государственного управления» был подписан в завершении встречи.
Сразу после этого Олег Николаев принял участие в открытии фестиваля «Студенческая весна – 2020», которое прошло во Дворце культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
13.03.2020
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Поздравления
Хаклă та юратнă мăшăра, аннене кукамайя Чанкасси ялĕнче пурăнакан мăшăра Надежда Никитина СТЕПАНОВĂНА юбилей ячĕпе чун-чĕререн тухакан чи ырă та ăшă сăмахсемпе саламлатпăр. Нумай — нумай çул çемье ăшипе киленсе пурăнма, нихăçан хавшалли çирĕп сывлăх. Ачусемпе, мăнуксемпе, мăшăрупа, тăванусемпе вăй — хăват парса тăтăр, юман пек çирĕп сывлăх, куç тулли телей, кашни кун савăнăç, вăй — халу нихăçан та ан чактăр. Нумай çул пире ачисемпе, внукусемпе савăнтарса пурăнмалла пултăр. Эпир сана юрататпăр.
Альбина Леонидовна ИВАНОВĂНА 55 ҫулхи юбилейпе ӑшшӑн саламлатпӑр. Тӗнчери мӗнпур ыррине сунатпӑр сана — тулӑх пурнӑҫ, тулли телей те ӑнӑҫу. Яланах хаваслӑ та ырӑ, чунупа ҫамрӑк пул, уйӑх пек ҫутӑ кун-ҫул, ҫурхи хӗвел пек ырӑ кӑмӑл, инҫет ҫул евӗр вӑрӑм ӗмӗр, чӑваш юманӗ пек ҫирӗп сывлӑх, куҫ тулли телей, тус-тӑвансемпе шакӑлтатса пурӑнма ҫутӑ ӑраскал сунатпӑр. Ӗҫре тата та ытларах ҫитӗнӳ тума вӑй-хал хушӑнсах пытӑр.
«Тăван Ен» редакцийĕ.
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Хотим выразить благодарность Галине Васильевне Корольковой заведующей Чиршкасинского селького клуба Сирмапосинского сельского поселения в проведении Масленицы в д.Чиршкасы. И поздравить с Международным женским днем.С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!
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