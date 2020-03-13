12 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев в стенах Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова встретился с представителями молодежного кадрового резерва при Главе Чувашской Республики, Молодежного правительства республики и ее столицы, студентами различных вузов – авторами реализованных и готовых к реализации социальных проектов.

Основным вопросом для обсуждения стало поступление молодых людей на государственную гражданскую службу. Ведь, согласно мониторингу кадровой ситуации за последние 5 лет, количество молодых специалистов (до 30 лет) на гражданской службе в Чувашской Республике снизилось с 30 % до 23 % от общей численности служащих.

Олег Николаев рассказал, что эту статистику необходимо исправлять. На госслужбе должны работать молодые люди, которые занимают активную жизненную позицию.

«Мы заинтересованы в активном вовлечении молодых людей в управленческий процесс региона. Особенно мы ждем молодежь в структурах органов исполнительной власти. И я даже готов при вас прямо сейчас подписать Указ, где я предлагаю запустить Дни карьеры молодежи в органах государственной власти Чувашской Республики», — подчеркнул врио Главы Чувашии.

В соответствии с Указом с апреля 2020 года в Чувашии будут проводиться Дни карьеры в системе государственного управления. Основная цель Дней карьеры — рассказать молодежи о карьерных возможностях, которые открывает сегодня правительство республики перед креативными и амбициозными молодыми людьми. Студентам будет предложено изучить работу госслужащих изнутри. Кроме того, молодые люди смогут принимать участие в работе общественных советов и иных координационных и совещательных органов.

Олег Николаев призвал самых активных и инициативных обязательно принять участие в Днях карьеры.

«Вы узнаете о многих карьерных возможностях, которые есть в Чувашии. Это шаг к новым возможностям. И мы с вами попробуем выстроить совершенно новую модель управления регионом, новую государственную политику, которая даст хорошие результаты. Давайте нарабатывать лучшие практики в этой сфере», — предложил он .

Молодые люди поддержали идею аплодисментами. Указ Главы Чувашской Республики «О дополнительных мерах, направленных на привлечение молодежи к работе в системе государственного управления» был подписан в завершении встречи.

Сразу после этого Олег Николаев принял участие в открытии фестиваля «Студенческая весна – 2020», которое прошло во Дворце культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

13.03.2020

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