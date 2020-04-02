В Сирмапосинском сельском поселении строго следят за соблюдением карантина, предупреждают граждан о необходимости нахождения дома, а также держат на контроле состояние здоровья прибывших из других стран.

Глава Сирмапосинского сельского поселения Рамиль Гельметдинов сообщил: «Рекомендуем всем прибывшим самоизолироваться на 14 дней, при ухудшения ситуации вызвать скорую помощь на дом. Жителям мы сообщили, чтобы они без острой необходимости не выходили из дома. Если же выходят на улицу, то надевать маски и обрабатывать руки антисептиком. Есть люди, приезжие из других стран. 7 марта семейная пара вернулась из Турции, в течение 21 дня за ними наблюдали врачи, у них не было выявлено коронавируса.

Приехавшего из Танзании также осматривали, он не болен, пока он единственный под наблюдением. Я лично постоянно слежу за многоквартирными домами, за соблюдением самоизоляции в них. В поселении все непродовольственные магазины закрыты, из продуктовых работает «Колосок», как социально-экономический объект. На территории сельского поселения работают 2 заправки, в них соблюдаются правила гигиены. Все как положено, в них сотрудники работают в масках и перчатках».

2.04.2020

www.tavanen.ru