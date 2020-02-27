В Синьяльском сельском поселении 9 марта проведут опрос населения

27 февраля, 2020 - Новости - нет комментариев

9 марта в Синьяльском доме творчества будет проводиться опрос для выявления мнения населения по вопросу развития и использования территории, примыкающей к границе населенного пункта д.Ильбеши с юго-восточной стороны и ограниченной автомобильной дорогой Р-176 «Вятка». Об этом со ссылкой на Собрание депутатов Синьяльского сельского поселения сообщается в сегодняшнем номере газеты «Тăван Ен».

В опросе имеют право участвовать жители Синьяльского сельского поселения, обладающие избирательным правом. Опросный лист выдается участнику по предъявлению паспорта. 

 

27.02.2020

www.tavanen.ru

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