В Синьяльском сельском поселении 13 жителей прибыли из разных регионов страны. Они соблюдают карантин.

Глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов сообщил: «Старосты, депутаты населенных пунктов Синьялского сельского поселения помогают выявлять вновь прибывших с других регионов. Данные об этих людях предоставляем в администрацию Чебоксарского района. Мобильная группа, созданная распоряжением главы администрации Чебоксарского района от 31 марта 2020 года, при необходимости выезжает к ним и проверяет состояние их здоровья. На 1 апреля на территории Синьяльского сельского поселения находятся 13 человек, прибывших из других регионов. Они соблюдают карантин.

Инструкции, как защититься от коронавируса, о важности соблюдения карантина развесили во всех магазинах. Администрация сельского поселения функционирует, но прием граждан приостановлен. Рабочие места дезинфицируем утром и вечером.

Без толку болтающихся на улице граждан, пьянствующих нет, выходят только по необходимости в магазин, все соблюдают режим самоизоляции. К тем, кто не соблюдает режим карантина, по нашему сигналу тоже выезжает мобильная группа».

В поселении детские площадки огорожены специальной лентой.

2.04.2020

www.tavanen.ru