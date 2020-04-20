Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области проведена плановая выездная проверка в отношении гражданки, имеющей на праве собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 2 га на территории Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.

В ходе проверки было установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения не используется для сельскохозяйственного производства, зарастает сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В отношении гражданки составлен протокол по делу об административном правонарушении по ст. 8.7 ч.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. С целью устранения нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации гражданке выдано предписание.

Управлением Россельхознадзора гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения с вынесением постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 8.7 ч.2 КоАП РФ («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей).

20.04.2020

www.tavanen.ru