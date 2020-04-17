Сельские поселения Чебоксарского района разместили на сайте госзакупок тендеры для поиска подрядчиков для ремонта дорог.

В Сирмапосинском сельском поселении запланирован ремонт грунтовой дороги по улице Колхозная от дома №13 до дома №59 в селе Икково (начальная цена контракта — 3318122 руб.), в Абашевском сельском поселении — ремонт участка автомобильной дороги от дома 14 до автодороги «Волга-Абашево» по ул. Нижняя в с.Абашево (904519 руб.), в Синьяльском сельском поселении — ремонт участка дороги от дома №2а по ул.Березовая до дома №1 кв.1 по ул. Кадыкова и от ул Новая до дома №5 кв.2 по ул.Кадыкова в с.Синьялы (2436884 руб.), ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая в д. Аркасы (2063387 руб.), ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная от ул. Восточная до пересечения с улицей КП Липово в д. Юраково (1850305 руб.), в Кшаушском сельском поселении (622882 руб.).

17.04.2020

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