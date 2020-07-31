Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев заявил на встрече с инициативной группой граждан в селе Красноармейское 30 июля. Местные жители рассказали, что очень хотят бассейн для своих детей.

«Проект бассейна уже готов. Если до конца года будет экспертиза, то в следующем году начнем строить», – сказал руководитель региона.

Олег Николаев отметил, что поставил перед правительством республики задачу довести долю граждан, регулярно занимающихся спортом, до 80% к 2030 году. Важным элементом этой работы станет дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры с учетом интересов населения.

«Кто-то хочет плаванием заниматься, кто-то хочет пробежки делать, кто-то – играть в футбол, волейбол или заниматься другими видами спорта. Будем стараться, чтобы в каждом районе появлялись для этого необходимые объекты. Сейчас завершим работу с бассейнами, потом стоит задача развивать хоккейное направление в районных центрах», – сообщил он.

Ранее мы писали о ходе строительства бассейна в селе Аликово, который обещали открыть в ноябре этого года. Аналогичные проекты планируется также реализовать в Чебоксарах, в селе Ишлеи Чебоксарского района и еще ряде муниципалитетов. В ближайшую пятилетку в регионе появятся 7 новых спортивных объектов. Так в Комплексной программе социально-экономического развития республики до 2025 года проработана сфера здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом.