НО «Фонд капремонта» принято решение о приостановлении начисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Чебоксарского района Чувашской Республики: пос. Кугеси, ул. Шоссейная, дом 4, в связи с признанием его аварийным и подлежащим сносу.

Решение принято на основании части 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, письма администрации Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района.

Справочно

В Чувашии в 2020 году на финансирование республиканской программы капитального ремонта с учетом остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде, планируется направить 1 468 млн. рублей.

В соответствии с республиканским краткосрочным планом реализации в 2018 — 2020 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 — 2043 годы, в 2020 г. запланирован капитальный ремонт 281 дома на сумму 1 293 млн. рублей. Остальные средства будут направлены на завершение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план на 2019 год, но срок ремонта которых продлен в связи с переносом ремонта на период благоприятных погодных условий.