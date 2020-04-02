В Сарабакасинском сельском поселении держат под контролем ситуацию с коронавирусом, предпринимая меры по его недопущению.

Глава Сарабакасинского сельского поселения Павел Амурцев рассказал: «Всех прибывающих из-за рубежа и из других регионов я взял на личный контроль. Помимо работы закрепленных за нашим поселением ответственных лиц, я лично ежедневно звоню к каждому и уточняю их самочувствие, как они соблюдают домашний режим. О тех, кто не подчиняется карантину, необходимо сообщать в администрацию Чебоксарского района,после чего оттуда приезжает мобильная группа. У нас пока таких непослушных не было. Помимо этого в каждой деревне имеются закрепленные ответственные лица из числа депутатов, старост, культработников, которые ежедневно докладывают мне об обстановке. Ежедневно с моим заместителем объезжаем деревни, проверяем, как люди соблюдают карантин».

2.04.2020

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