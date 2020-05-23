За последнюю неделю к числу выданных положительных заключений экспертизы прибавилось 30 проектов общественной инфраструктуры на сумму 100 млн. рублей. Таким образом, на сегодняшний день выдано 247 заключений на сумму 1 млрд. 180 млн. Об этом сообщает Минстрой Чувашии.

На стадии устранения замечаний находятся 12 проектов и еще 46 пока на рассмотрении.

Напомним, что муниципалитетам поставлена задача до 1 июня провести все аукционы, а к 1 июля определить подрядчиков и начать работу.

Стоит отметить, что часть муниципалитетов уже справились с этой задачей. Так, например, Канашский, Урмарский, Порецкий районы, город Чебоксары эту работу уже провели и приступили к благоустройству.

23.05.2020

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