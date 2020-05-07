В санитарно-защитной зоне линий электропередач, проходящей вдоль рощи Гузовского в Чебоксарах, выполнена вырубка деревьев.Ордер на производство этих работ МБУ «Управление экологии г.Чебоксары» выдало филиалу ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» в соответствии с постановлением правительства РФ. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.



Данный участок коммуникаций обеспечивает электроэнергией северо-западный район столицы Чувашии. В 2019 году энергетикам удалось оперативно предотвратить возгорание в лесной зоне, возникшее из-за обрыва провода во время ледяного дождя. Чтобы впредь не допустить аналогичных инцидентов, силами «Чувашэнерго» выполнена вырубка насаждений в 20-метровой зоне от крайнего провода ЛЭП. В настоящее время, сообщают на предприятии, все санитарно-защитные зоны линий электропередач на территории города находятся в нормативном состоянии.

Также в адрес МБУ «Управление экологии города Чебоксары» неоднократно поступали обращения граждан о необходимости проведения работ по вырубке сухостойных и аварийных деревьев на территории Бауманского леса из-за угрозы жизни отдыхающих в лесном массиве.

Для обеспечения безопасности граждан подрядной организации выдан ордер-разрешение на вырубку исключительно аварийных деревьев данного лесного массива.

В рамках муниципального контракта в 2020 году в лесном массиве планируется санитарная вырубка сухостойных, больных и аварийных деревьев общим объемом около 2000 кубов.

7.05.2020

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