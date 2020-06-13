Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии по новой коронавирусной инфекции работает по следующим телефонам: 8(8352) 58-24-48, 58-51-66. С момента открытия горячей линии (5 марта 2020 года) на неё обратилось более 6500 граждан.

Больше всего вопросов относится к следующим темам: обследование на коронавирусную инфекцию; обеспечение режима изоляции; «масочный режим», эпидситуация; меры профилактики и др.

В то же время значительная часть поступающих обращений не регламентиру¬ется требованиями санитарного законодательства, законодательства в области защиты прав потребителей и не от¬носится к компетенции органов Роспотребнадзора.

Приведем примеры основных вопросов, с целью рас¬смотрения которых граждане ошибочно обращаются в Управление, не уполномоченное на их решение.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой часто поступают жалобы на работу больничных учреждений (длительное ожидание скорой медицинской помощи, поставленный диагноз, квалификация медицинских сотрудников и др.). Данные вопросы перенаправляются для рассмотрения по существу в Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

Обращения по вопросам несоблюдения Указа временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики от 03.04.2020 № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики», касающиеся работы торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания, рекомендуем направлять в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Обращения, содержащие просьбы о возобновлении деятельности торговых центров и других объектов, направляются на рассмотрение согласно компетенции в Администрацию Главы Чувашской Республики.

Вопросы о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых наиболее подвержена негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, перенаправляются в Кабинет Министров Чувашской Республики.

Часто на горячую линию поступают жалобы на то, что в магазинах и аптеках завышают цены на товары. Контроль и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в области оказания различных услуг (консалтинг, охрана, адвокатура и др.), а также в сфере здравоохранения осуществляет федеральная антимонопольная служба.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиками регулируют аптечные сети. По данному вопросу рекомендуем обращаться в Минздрав Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, ФГУП «Фармация», Управление Росздравнадзора по Чувашской Республике — Чувашии.

Многих граждан интересует вопрос о контроле за соблюдением изолированным всех ограничений и запретов. Он возлагается на участковых уполномоченных полиции, которые осуществляют надлежащий надзор, разъясняют условия изоляции на дому и последствия нарушения режима.

13.06.2020

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