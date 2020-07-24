В республике появятся ещё 7 новых спортивных объектов

24 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В ближайшую пятилетку спортивная инфраструктура Чувашии пополнится на 7 новых спортивных объектов. Так в Комплексной программе социально-экономического развития республики до 2025 года проработана сфера здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом. Сегодня, 24 июля, на Высшем экономическом Совете региона документ презентовал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Олег Николаев на Высшем экономическом Совете Чувашской республики
Олег Николаев на Высшем экономическом Совете Чувашской республики

Он отметил, что уже в 2021 году в селе Ишлеи Чебоксарского района будет построен новый физкультурно-спортивный комплекс с бассейном. В следующем году также планируется начать строительство в городе Чебоксары крупнейшего физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункциональными залами и плавательными бассейнами, приспособленными для инвалидов и маломобильных групп населения на базе стадиона «ВОЛГА». Включение этого объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу поддержано Министерством спорта России.

«В ближайшие годы нам предстоит построить первый в Чебоксарах 50-метровый бассейн, Олимпийский центр подготовки по стрельбе из лука, крытый футбольный манеж, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля и крытые катки в городах и районах республики», — добавил Олег Николаев.

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