Новая программа субсидирования – кредиты для бизнеса под 2% годовых, в Чувашии запущена с начала лета. 16 июня на совещании с руководителями организаций транспорта и дорожного хозяйства врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил, что это один из существенных механизмов, который снижает нагрузку на бизнес в условиях спада экономики из-за пандемии коронавируса.

По данным Чувашского отделения Сбербанка, новой мерой поддержки уже воспользовались более 445 организаций. Они получили 174 млн рублей на развитие. Такая мера позволит сохранить более 6 тысяч рабочих мест. Кроме того, в работе находится почти 1,5 тысячи заявок от предпринимателей Чувашии на общую сумму свыше 2,4 млрд рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов рассказал, что льготные кредиты для бизнеса оформляют также региональные предприятия-транспортники, в том числе МУП «Чебоксарское троллейбусное управление». По его словам, из-за ограничительных мер выручка предприятия снизилась на 60%, поэтому нужны средства на пополнение оборота и выплату зарплаты. Кроме того, образовалась существенная задолженность за поставленную электрическую энергию.

«Минтранс Чувашии оказывает содействие предприятию в получении льготного кредита и урегулированию вопроса по реструктуризацию задолженности», — подчеркнул Владимир Осипов.

Генеральный директор ООО «Крокус Авто» Виталий Дубиков поинтересовался, будет ли поддержка предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом, в части уплаты лизинговых платежей.

Отвечая на вопрос, руководитель региона Олег Николаев подчеркнул, что существует несколько форм государственной поддержки бизнеса, и они будут продолжены. «По лизинговым платежам мы и дальше будем работать, чтобы и каникулы и все остальное было. Кредитные ресурсы, которые выделяются под 2% годовых, вы сможете списать через полгода, если сохраните штатную численность. А деньги можете направить, в том числе и на решение вопросов лизинговых платежей. Они не целевые», — пояснил он.

Напомним, что по условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны, начиная с 1 апреля (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации. Сделать это достаточно просто. К тому же, недавно ФНС России сообщила о расширении функционала своей цифровой платформы для выдачи льготных кредитов бизнесу.

16.06.2020

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