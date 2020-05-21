С 21 мая Республиканский кожвендиспансер начинает делать всем желающим тесты на коронавирусную инфекцию. Добровольно сдать анализы на платной основе может любой желающий, не относящийся к лицам, которым положено обязательное обследование на COVID-19, и если у него отсутствуют признаки ОРВИ.

Для исследования используют два метода: анализ мазка из рото-носоглотки и анализ крови.

Адрес: Чебоксары, ул. Пирогова, 6, каб. 18. У лаборатории отдельный вход с торца здания под вывеской «Подростковый центр «Доверие».

Время приема: в рабочие дни с 08:00 до 14:30, в субботу с 08:00 до 12:00. Прием ведется только по предварительной записи: (8352) 58-02-44, 58-37-45 с 08:00 до 16:00.

Справочно Исследование биоматериала из верхних дыхательных путей (мазок из носоглотки) и полости рта (мазок из ротоглотки) — 1 457 руб. (взятие биоматериала — 230 руб., определение РНК методом ПЦР — 1227 руб.) Исследования анализа крови — 1785 руб. (забор крови — 55 руб., определение IgG методом ИФА — 1730 руб.).

21.05.2020

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