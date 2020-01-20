В Республиканской клинической больнице завершился ремонт в оперблоке

20 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Республиканской клинической больнице закончился капитальный ремонт операционного блока главного лечебного корпуса в рамках Национального проекта «Здравоохранение». В ближайшее время должен состояться «переезд» необходимого оборудования и инструментария, а также проведение операций на прежних местах в 4-6 операционных. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Хирургические вмешательства в 1-3 операционных были возобновлены ранее (в 4 квартале 2019 года). При этом стоит отметить, что во время ремонта врачи-специалисты хирургического блока продолжали проводить необходимые манипуляции на базе других отделений.

20.01.2020

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