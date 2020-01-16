Сегодня в редакции газеты «Тăван Ен» прошли съемки телесюжета, приуроченного к Дням российской и чувашской печати.

Съемочная группа ГТРК «Чувашия» работала в Доме печати на протяжении двух часов. Для съемок был подготовлен специальный выставочный стол с промопродукцией издания.

Главный редактор издания Виктория Вышинская в интервью тележурналистам рассказала об истории газеты, ее нынешних буднях. Она отметила, что большую помощь в подготовке номеров оказывают внештатные корреспонденты. Кроме того, Виктория Анатольевна сообщила о старте проекта «Школьный корреспондент» в новом формате, реализации двух социально значимых проектов «Памяти героев» к 75-летию Победы в ВОВ и «Хранящие заветы предков», направленного на сохранение и популяризацию чувашской культуры.

Шеф-редактор Елена Губанова подробно остановилась на работе редакции в социальных сетях, функционировании сетевого издания www.tavanen.ru, работе с помощью мессенджеров.

В сюжет войдет и теплая встреча с внештатными корреспондентами, в ходе которой под аккомпанемент жителя д. Шоркино Сарабакасинского сельского поселения Николая Платонова был исполнен гимн Чувашии. Он же рассказал о своем 20-летнем сотрудиничестве с редакцией.

Всем внештатным корреспондентам сегодня вручены фирменные настенные календари, блокноты «Тăван Ен».

Сюжет о работе редакции «Тăван Ен» выйдет в эфир завтра на телеканале «Россия 1» в 9 часов. О выходе сюжета на русском языке будет сообщено дополнительно.

Отметим, что съемки телесюжета транслировались в прямом эфире в группе «Тăван Ен» в социальной сети «ВКонтакте».

Съемки телесюжета в редакции #таванен



16.01.2020

www.tavanen.ru