В реализации республиканской адресной инвестиционной программы расставят приоритеты.

Такое решение приняли 8 мая на совещании у врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Как отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков, в апреле на фоне коронавируса произошло существенное снижение собственных доходов республиканского бюджета. К тому же значительные суммы направляются на борьбу с пандемией из резервного фонда Чувашской Республики.

«Наша задача сегодня – расставить приоритеты по созданию новых объектов в условиях, когда нам также необходимо принимать решение по оптимизации затрат в связи с коронавирусной инфекцией», – отметил Олег Николаев. При этом он подчеркнул, что не менее важно достичь реализации посыла Президента России по реальному изменению условий жизни людей.

По решению врио Главы Чувашии будет проведена приоритизация объектов республиканской адресной инвестиционной программы. Условно их разделят на три группы. В первую очередь будут реализованы объекты с федеральным софинансированием и проекты инициативного бюджетирования.

Во вторую группу попадут объекты с высокой степенью готовности проектно-сметной документации. К третьему блоку отнесут объекты капитального строительства, по которым есть риски с проведением государственной экспертизы, торгов, заключением контрактов и своевременным вводом в эксплуатацию.

Часть проблемных строек обсудили в ходе совещания. Так, по информации Минобразования Чувашии по семи детским садам, строительство которых должно начаться в этом году, пока не получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию. В их числе дошкольные образовательные учреждения в Аликово, Козловке, Цивильске и четыре объекта в Чебоксарах.

По линии Минспорта Чувашии отставание из-за затянувшегося проведения экспертизы сметной стоимости наблюдается также по семи объектам. Это реконструкция СШОР №3 и компрессорной станции под спортивно-оздоровительный комплекс в Новочебоксарске, строительство футбольных полей в Козловке, Моргаушах, Урмарах и в Чебоксарском районе и открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий в Мариинском Посаде

Еще шесть проблемных объектов курирует Минстрой Чувашии (II этап строительства водопровода в Порецком, водоснабжение Ядрине, строительство водопровода до Чандрово, газоснабжение жилых домов в микрорайоне ОПХ «Хмелеводческое» в Цивильске, строительство инженерной инфраструктуры для земельных участков возле деревни Чурикасы Кадикасинского сельского поселения, реконструкция канализационных очистных сооружений в Канаше).

Всего в 2020 году на финансирование объектов республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) выделено 4 828,8 млн рублей бюджетных инвестиций, в том числе средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 311,6 млн. рублей.

В рамках РАИП на 2020 год запланировано строительство (реконструкция) 75 объектов (из них: переходящих – 24 объекта, новых – 51 объект), реализация 12 направлений и выполнение проектно-изыскательских работ по 14 объектам.

8.05.2020

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