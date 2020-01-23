22 января на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики внесены изменения в стоимость оснащения оборудованием больниц в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно им, в 2020 году для Регионального сосудистого центра Республиканской клинической больницы планируется закупить 30 единиц медоборудования, в том числе компьютерный томограф. На эти цели будет направлено 120,8 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

В 2021–2024 годах запланировано переоснащение 7 первичных сосудистых отделений 460 единицами медоборудования (компьютерными томографами, аппаратами ультразвуковыми для исследования сосудов сердца и мозга, аппаратами искусственной вентиляции легких), в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. Всего на закупку оборудования будет направлено 658 млн рублей.

Оснащение больниц современным оборудованием позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения, в том числе смертность от инфаркта миокарда до 27,0 случая на 100 тыс. населения к 2024 году, смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 73,0 случая на 100 тыс. населения к 2024 году. По предварительным подсчетам, в 2019-2024 годах дополнительно удастся сохранить более 1000 жизней.

Также изменится стоимость переоснащения Республиканского клинического онкологического диспансера в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В 2020–2024 годах Республиканский клинический онкологический диспансер планируется дооснастить 59 единицами медицинского оборудования. На эти цели планируется выделить 836,74 млн рублей.

По предварительным расчетам, это позволит снизить смертность от новообразований в 2019–2024 годах, в том числе от злокачественных, до 146,8 случая на 100 тыс. населения, а значит дополнительно сохранять более 2 тыс. жизней ежегодно.

23.01.2020

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