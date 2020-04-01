На ежедневной дезинфекции подъездов 52 многоквартирных домов в п. Новое Атлашево задействованы 16 человек. Она проводится ранним утром и поздним вечером, когда поток курсирующих жильцов снижается. Об этом сообщил директор ООО «Теплоэнергосети» Николай Елагин.

Управляющая компания получила для обработки поверхностей в местах общего доступа 200 литров жидкого хлора, из них 25 литров распределены по всем домам. На одно ведро воды расходуют 2-3 столовые ложки хлора.

1.04.2020

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