Сегодня на стадионе «Олимпийский» в п. Кугеси состоялось торжественное открытие площадки для сдачи ГТО. На травмобезопасном резиновом покрытии установили брусья, тренажеры, турники, теннисный стол, рукоходы, шведскую стенку, баскетбольный щит, скамьи, помосты для выполнения отжиманий. Всего 33 тренажера Ее стоимость оценивается примерно в три миллиона рублей.

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова отметила, что в 9 районах Чувашии будут обустроены площадки для сдачи ГТО. Они доступны для жителей всех возрастов. Она также напомнила, что Глава Чувашии Михаил Игнатьев инициировал процесс обучения в школах республики учеников начальных классов плаванию.

В Чебоксарском районе продолжают строить новые объекты в рамках национальных проектов, в том числе клуб и детский сад в д.Большие Катраси, добавила Альбина Егоровна.

Глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев, поздравляя жителей поселка с открытием площадки, подчеркнул, что жители района демонстрируют высокие результаты в спорте. Представительница Чебоксарского района Рената Чайникова стала чемпионкой России по многоборью, а вчера стала чемпионкой Москвы в беге на 1500 метров. Владимир Павлович напомнил, что футбольное поле с искусственным покрытием появится в следующем году в районе, также начнется работа по строительству спорткомплекса в с. Ишлеи.

На открытии жителей района приветствовал ветеран спорта Юрий Крылов.

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова и глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев вручили знаки отличия ГТО, сдавшим нормативы.

Справочно В Чебоксарском районе нормативы ГТО сдали 1500 человек.





18.12.2019

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