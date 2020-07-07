Сотрудники 41-й пожарно-спасательной части продолжают работы по санитарной обработке социально-значимых объектов на территории посёлка Кугеси Чебоксарского района. Сегодня бойцы МЧС России продезинфицировали детские площадки, расположенные в населенном пункте.

Это уже вторая за неделю санобработка, которую проводят сотрудники МЧС в п. Кугеси. 3 июля они дезинфицировали места массового скопления людей – остановки общественного транспорта, территории вблизи торговых предприятий.

Отметим, силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 28 млн кв. метров социально значимых объектов по всей стране.

7.07. 2020

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