Сегодня в спорткомплексе «Улап» п. Кугеси состоялся турнир по волейболу. Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд.

Участников приветствовала первый заместитель главы администрации Чебоксарского района Зоя Маслова.

Первое место заняла команда из п. Кугеси, второе -команда из п. Сюктерка, третье — команда «Звезда» из д. Новые Тренькасы, четвёртое — команда столичного «Водоканала», 5-6 места — команды из с. Ишаки и д. Кшауши, 7-8 места — команды из с. Абашево и д. Чиршкасы.

Турнир по волейболу 5.01.2020#Таванен



5.01.2020

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