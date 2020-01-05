В п. Кугеси состоялся турнир по волейболу

5 января, 2020 - Новости - нет комментариев

Сегодня в спорткомплексе «Улап» п. Кугеси состоялся турнир по волейболу. Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд.  

Участников приветствовала первый заместитель главы администрации Чебоксарского района Зоя Маслова. 

Первое место заняла команда из п. Кугеси,  второе -команда из п. Сюктерка,  третье — команда «Звезда» из д. Новые Тренькасы, четвёртое — команда столичного «Водоканала», 5-6 места — команды из с. Ишаки и д. Кшауши, 7-8 места — команды из с. Абашево и д. Чиршкасы.

Турнир по волейболу 5.01.2020#Таванен

5.01.2020

www.tavanen.ru 

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