На стадионе «Олимпийский» в п. Кугеси состоялись районные соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийского дня снега.

Участников приветствовал глава Чебоксарского района Николай Хорасев. Он поздравил всех с официальным открытием лыжного сезона, пожелал почаще заниматься спортом и получать массу положительных эмоций.

И.о. главы администрации Чебоксарского района Зоя Маслова отметила, что физкультура и спорт играют большую роль в нашей жизни, а лыжные гонки всегда были и остаются любимым видом спорта в районе. Пример молодым подают ветераны спорта, учителя физической культуры, добавила Зоя Леонидовна. Также она поздравила всех с Днём студента.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения. По итогам 2018 года за успехи во внедрении и пропаганде комплекса ГТО награждены коллективы Атлашевской, Абашевской, Ишакской школ, Кугесьского лицея, а также администрация Кугесьского сельского поселения, Атлашевского сельского поселения, Ишлейского сельского поселения. Награды вручены коллективу Ишлейского РайПО, Кугесьскому детскому саду «Крепыш».

Дистанция для всех участников соревнований составила 2 км.

Победители и призеры в каждой возрастной группе у мужчин и женщин награждены грамотами и медалями.

Комментарии Глава Кугесьского сельского поселения Владимир Вершинин: «Сдача норм ГТО — это хорошо забытое старое, которое позволяет любителям спорта, профессиональным спортсменам оценить свои физические данные, волевые качества, сравнить их со сверстниками. Если не заниматься спортом, то с нормами ГТО не справиться. Активные жители нашего поселка включились в процесс по сдаче норм ГТО, показали пример остальным и результатом этой двухлетней работы стала победа в конкурсе. Необходимо отметить, что при содействии администрации района была этой осенью возведёна площадка для сдачи норм ГТО. Она стала местом притяжения для жителей поселка. Что касается проводимого сегодня Всероссийского дня снега, то наконец-то жители поселка могут заниматься лыжными гонками. Ранее погода никак не позволяла. Надеюсь, что лыжники смогут показать высокие результаты и кататься ещё не один месяц». Главный специалист-эксперт отдела экономики администрации Чебоксарского района Максим Мазиков: «Поздравляю со Всероссийским днем снега. Сегодня прекрасная погода, чтобы заниматься спортом, поэтому призываю всех не сидеть дома, выходить на улицу. В Чебоксарском районе для занятий спортом есть вся необходимая инфраструктура. Также хочется поздравить всех студентов с Татьяниным днем, окончанием сессии и началом каникул, которые тоже можно использовать с пользой для организма и кататься на лыжах, коньках». Учитель физической культуры Кугесьской школы номер 1 Анатолий Федотов: «Я работаю в школе уже 30 лет, занимаюсь с детьми лыжными гонками. От нашей школы сегодня выступают 25 человек, и девочки, и мальчики разных возрастов. Перед соревнованием лыжи подготовили, смазали, результаты должны быть высокими. Всем желаю успехов и призываю заниматься спортом». Начальник отдела экономики администрации Чебоксарского района Людмила Софронова: «Для нас, любителей лыжных гонок, сегодня — большой праздник, мы так долго ждали этих соревнований, но не было снега. Сегодня мы пробежались сначала в VIP-забеге один километр. Для нас это как разминка. Я призываю всех встать на лыжи. Это поднимает настроение. Мы благодарим спорткомплекс «Улап» за организацию соревнований, редакцию «Таван Ен», которая всегда освещает массовые спортивные мероприятия, тем самым популяризируя спорт. Общими усилиями мы сможем достигнуть показателя в 55% занимающихся спортом от общего числа проживающих в районе». Житель Чебоксарского района Ольга Иванова: «Всероссийский день снега — прекрасная возможность всем встать на лыжи, сегодня на празднике в п. Кугеси царит прекрасная атмосфера, спортивный азарт, все довольны, рады. Лыжи сегодня катят, как никогда, хорошо. Сегодня и погодные условия, и настрой помогли мне занять второе место. Хочется поблагодарить организаторов соревнований. Всем желаю хорошего настроения, занимайтесь лыжными гонками».

Лыжные гонки 25.01.2020#таванен

25.01.2020

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