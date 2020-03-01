В п. Кугеси состоялись проводы зимы

1 марта, 2020 - Новости - нет комментариев

Сегодня в п. Кугеси на площадке перед спорткомплексом  «Улап» состоялись Масленичные гуляния, которые предворяют Великий пост и символизируют прощание с зимой. На сцене жителей районного центра радовали творческие коллективы, для детей организованы конкурсы.

Жителей и гостей поселка поздравили с Масленицей глава Чебоксарского района Николай Хорасев, и.о. главы администрации Чебоксарского района Зоя Маслова,  глава п. Кугеси Владимир Вершинин.

Мероприятие завершилось традиционным сожжением чучела Масленицы.

Материал дополняется.

Масленичные гуляния в п.Кугеси 1.03.2020#таванен


1.03.2020

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