Сегодня в п. Кугеси на площадке перед спорткомплексом «Улап» состоялись Масленичные гуляния, которые предворяют Великий пост и символизируют прощание с зимой. На сцене жителей районного центра радовали творческие коллективы, для детей организованы конкурсы.

Жителей и гостей поселка поздравили с Масленицей глава Чебоксарского района Николай Хорасев, и.о. главы администрации Чебоксарского района Зоя Маслова, глава п. Кугеси Владимир Вершинин.

Мероприятие завершилось традиционным сожжением чучела Масленицы.

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Масленичные гуляния в п.Кугеси 1.03.2020#таванен

1.03.2020

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