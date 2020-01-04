Сегодня в спорткомплексе «Улап» п. Кугеси состоялся турнир по мини-футболу среди молодёжных команд. Участников приветствовал заместитель главы администрации Чебоксарского района Алексей Иванов.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Ротор»; 2 место — «Чикаго»; 3 место — «Типчел»; 4 место — «Старт»; 5-6 места — «Тетюши», «Атлашево»; 7-8 места — «Абашево», «Воля».

Команды награждены медалями и дипломами.

Турнир по мини-футболу в спорткомплексе "Улап"#таванен



4.01.2020

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