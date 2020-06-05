В отделе ЗАГС администрации Чебоксарского района в п. Кугеси сегодня состоялась первая после снятия ограничений для органов юстиции церемония бракосочетания. Свои отношения узаконили Артём и Анастасия Петровы. Им по 25 лет. Невеста родом из Цивильского района, жених из п. Кугеси.

На церемонии бракосочетания молодожены присутствовали в масках.

Сегодня должны были состояться 6 церемоний бракосочетания, но 2 пары перенесли даты свадеб.

В отделе ЗАГС в апреле зарегистрировано 12 браков (те пары, которые давно подали заявления и отказались переносить свадьбу), в мае — 3.

Справочно С 1 июня 2020 года в органах ЗАГС Чувашской Республики возобновляется государственная регистрация заключения и расторжения брака. Однако с учетом Указа Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики», а также постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», ограничивающих проведение массовых мероприятий, регистрацию брака рекомендовано производить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных. В органы ЗАГС Чувашской Республики на регистрацию брака на июнь 2020 года подано 340 заявлений.

5.06.2020

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