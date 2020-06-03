Сегодня в п. Кугеси рабочая группа, сформированная по распоряжению врио главы Чувашии Олега Николаева, проверила соблюдение режима санитарных правил из-за ситуации с коронавирусом.

В её состав вошли спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова и заместитель министра транспорта Чувашии Евгений Павлов.

В первую очередь они осмотрели микроавтобус, следующий по маршруту Кугеси-Атлашево. Его водитель рассказал, что автомобиль обрабатывается на специальной автомойке дезинфицирующими средствами дважды в день. Он сам лично протирает ручки автобуса асептолином. Альбина Егорова предложила иметь в каждом автобусе резерв масок, чтобы выдавать пассажирам.

Затем члены рабочей группы осмотрели микроавтобус, следующий по маршруту Чебоксары-Кугеси, на конечной остановке общественного транспорта. К пассажирам не было претензий — они были в масках, а вот внутри салона было много песка. Предписание о необходимости содержать автомобиль в надлежащем виде будет выдано владельцу маршрута Геннадию Софронову. Также члены рабочей группы посетили парикмахерскую, магазин и универсам, где есть дезинфицирующие средства по входе, все санитарные меры соблюдаются.

Рабочая группа посетила дом номер 3 по улице Первомайская, где в подъезде номер 2 проводилась дезинфекция. Ее проведение предписано Роспотребнадзором, поскольку в этом подъезде семья находится на самоизоляции.

Как сообщил начальник отдела ЖКХ администрации района Геннадий Ефимов, для санобработки закуплены специальное оборудование. Оно передано в 10 сельских поселений, еще приобретены 20 защитных костюмов.

Затем члены рабочей группы осмотрели швейной цех «Хлопковый мир». Его владелец Артём Кириллов рассказал, что они перешли на пошив защитных костюмов, бахил. Спрос на них есть в разных регионах России, а также на местных птицефабриках.

В п. Кугеси члены рабочей группы осмотрели местный универсам Ишлейского РАЙПО, где есть дезинфицирующие средства на входе, маски в продаже.

О результатах проверки члены рабочей группы доложат врио Главы Чувашии Олегу Николаеву.

Комментарии Глава Кугесьского сельского поселения Владимир Вершинин: «Специализированная организация обработала специальными дезинфицирующими средствами 30 детских площадок поселка. Мы стараемся их обрабатывать раз в неделю». Начальник отдела экономики администрации Чебоксарского района Людмила Софронова: «В неделю мы проверяем 25 объектов торговли, по итогам проверок составили 5 актов, основное нарушение — отсутствие масок».

Рейд по п. Кугеси. 3.6.2020



3.06.2020

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