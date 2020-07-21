Сегодня мобильная бригада в составе начальника отдела экономики администрации Чебоксарского района Людмилы Софроновой, специалиста отдела экономики администрации Чебоксарского района Нины Даниловой, старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД РФ по Чебоксарскому району Геннадия Федотова провела очередной рейд по соблюдению Указа Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 №166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики». В ходе рейда члены комиссии посетили 5 торговых объектов и 1 заведение общественного питания в поселке Кугеси. По итогам рейда, руководителям потребительского рынка рекомендовано производить обслуживание при условии нахождения граждан в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторах или иных изделиях, их заменяющих) и обеспечить продажу или безвозмездную раздачу гражданам средств индивидуальной защиты и возможность обработки рук дезинфицирующими средствами.

Чувашия до сих пор находится на первом этапе снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, республика на второй этап пока выйти не может, так не достигнуты все нужные показатели. Поэтому граждане обязаны: использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие); при нахождении, в местах массового скопления людей соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Рейд по объектам торговли в п. Кугеси 21.07.2020

