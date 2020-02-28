Сегодня на базе пожарно-спасательной части-41 в п. Кугеси состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. В них принимают участие 8 команд из Канаша, Чебоксар, Вурнар, Шумерли, Новочебоксарска. Для участия они прошли отборочный тур.

Как рассказал заместитель начальника отдела пожаротушения ГУ МЧС РФ по Чувашии Роман Миронов, каждая команда, состоящая из 4 человек, должна будет показать свои навыки по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, а также по деблокированию дверей, демонтажу крыши, капота, багажника автомобиля. Все это делается в определенные временные рамки. Работа команда оценивается по основному времени и по дополнительным штрафным баллам. Судьи оценивают участников в плане соблюдения норм охраны труда, медицинской составляющей, основному порядку выполнения действий.

По итогам соревнований первое место заняла команда Специализированной пожарно-спасательной части, второе — команда пожарно-спасательной части-41 п. Кугеси, третье — команда пожарно-спасательной части-15 из Канаша.

Команда-победитель отправится представлять Чувашию на соревнованиях ПФО в Пермь, которые пройдут с 6 по 10 апреля. Финальные соревнования проводятся в Москве в мае и июне.

Справочно В прошлом году сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию последствий 909 ДТП, в 2018 — 804.

28.02.2020

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