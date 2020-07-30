В октябре 2020 года состоится Всероссийский фестиваль спорта и здоровья в Чувашской Республике. Мероприятие приурочено к празднованию Международного Дня пожилых людей, 100-летию образования Чувашской Республики и 25-летнему юбилею Союза пенсионеров Чувашской Республики. Проведение фестиваля запланировано на 8 октября 2020 года.

Мероприятие запланировано в два этапа:I этап (муниципальный) — соревнования в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики проводятся с января по октябрь 2020 года по следующим видам спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, шашки, пулевая стрельба, дартс, северная ходьба, мини-футбол, волейбол и комплекс ГТО;II этап (республиканский) — проведение финальных соревнований запланировано на 8 октября 2020 года в поселке Кугеси Чувашской Республики по следующим видам спорта: легкая атлетика, северная ходьба и комбинированная ЭСТАФЕТА.