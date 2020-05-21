Сегодня в п. Кугеси мобильные бригады проверили соблюдение масочного режима на объектах торговли, парикмахерских, рынке, торговом доме и на улицах. Напомним, что согласно внесённым 15 мая изменениям в Указ врио Главы Чувашии от 3 апреля 2020 г. № 92 стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, легковом такси, в местах скопления граждан, при посещении торговых точек и объектов по оказанию услуг.

Кстати На 21 мая в Чебоксарском районе подтверждено 108 случаев коронавируса.

Первым объектом посещения стал торговый дом «Дорожник» на улице Шоссейная. Здесь возле мест продажи овощей, фруктов и мяса на видных местах установлены антисептики, есть антибактериальные салфетки, висят объявления о необходимости соблюдения социальной дистанции. Продавцы работают в масках, перчатках, шапочках. Они рассказали проверяющим о соблюдении мер санитарной безопасности.

Затем они проверили продуктовые магазины, в одном из них маски выдают бесплатно тем, кто заходит без них.

Справочно В неделю в Чебоксарском районе проверяют 50 объектов торговли на предмет соблюдения санитарных правил.

После мобильная бригада посетила парикмахерскую, где мастера работают в защитных костюмах, на входе стоят антисептики.

В супермаркете проверяющим показали, какие меры предпринимаются по неподопущению распространения коронавирусной инфекции: продавцы обеспечены защитными средствами, костюмами, на входе стоят антисептики для посетителей, есть разметки доя социальной дистанции. Без масок посетителей не обслуживают.

Также проверяющие осмотрели ярмарку сельскохозяйственной продукции, где все продавцы были в масках.

Справочно В Чебоксарском районе составлено 136 актов фиксации нарушения режима самоизоляции, по фактам нарушения масочного режима с 12 мая составлено 15 актов. Они составляются по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)»

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Комментарии

Начальник отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района Марина Никитина:

«В Чебоксарском районе проживают более 60 тысяч человек, насчитывается 172 населенных пункта. Мы стараемся обследовать все, в свою очередь главы 17 сельских поселений так же работу по соблюдению масочного режима проводят».

Заместитель главы Кугесьского сельского поселения Павел Дочинец:

«В поселении создано пять мобильных групп по профилактике и предупреждению распространению коронавируса. С 9 до 12 часов они проверяют соблюдение санитарных правил в магазинах, парикмахерских, аптеках, с 17 часов — детские площадки, общественные места. Хотя детские площадки закрыты для посещения, отдельные факты нарушений есть. Всем разъясняем о необходимости соблюдения масочного режима. По итогам проверок составлен 21 акт, их которых 5- на юридических лиц, остальные — на физических».

Проверка соблюдения масочного режима в п. Кугеси #таванен

21.05.2020

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