Сегодня заведующая отделением социально- консультативной помощи Центра социального обслуживания населения Чебоксарского района Ирина Серапионова и юрисконсульт Надежда Митрофанова вместе с волонтером Ираидой Григорьевой принесли продукты питания ветерану труда Зое Михайловне Зайцевой, проживающей в п. Кугеси. По телефону горячей линии она заказала все необходимые ей продукты.

Ветеран труда поблагодарила за помощь.

Всего с начала самоизоляции на горячую линию Центра соцобслуживания Чебоксарского района поступило 4 звонка от пожилых с просьбой принести продукты питания.

Всего к Центру социального обслуживания прикреплены 17 «серебряных» волонтеров, но лишь Ираидой Григорьева не подпадает под ограничения режима самоизоляция. Все остальные волонтеры — старше 65 лет.

Справочно Номер горячей линии БУ «ЦСОН Чебоксарского района Минтруда Чувашии» 8(83540)2-58-24, 2-17-69 (доставка лекарственных препаратов и товаров первой необходимости) для пожилых.

9.04.2020

www.tavanen.ru