В п. Кугеси 30 местных жителей дважды в неделю занимаются аэробикой, а также посещают бассейн, а перед этими видами спорта еще посещают и занятия по йоге в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Комментарии

Жительница п. Кугеси Лидия Токмакова, 66 лет:

«Я пять лет живу в п. Кугеси, переехала сюда из Волгоградской области. Я решила заниматься йогой, чтобы не было артороза, хондроза. Еще 20 лет назад начала заниматься, учитель йоги мне подсказал, как правильно дышать, называется методика «китайский цыгун». Она помогает правильно распределять энергию по всему тему, не уставать от занятий. Потом меня попросили проводить занятия два раза в неделю для приходящих на занятия по аэробике. Мы так сказать «кушаем» кислород по 10 минут перед занятиями».

Жительница п. Кугеси Тамара Остапчук, 66 лет:

«Мы начали заниматься после выхода на пенсию, открылось второе дыхание, больше свободного времени. Один раз в неделю занимаемся в бассейне, два раза аэробикой, а при хорошей погоде — катаемся на лыжах. Мы стараемся держать себя в тонусе. Наша группа называется «Бодрость» не зря, ведь помимо всего перечисленного наши девочки еще занимаются ходьбой. Я себя лучше чувствую после физической нагрузки. Аэробикой занимаемся 3 года, бассейном и лыжами — 10 лет. Свободного времени не остается, поскольку я еще работаю. Кроме того, Центр социального обслуживания организует для нас походы в театр, музеи, экскурсии в храмы, по достопримечательностям Чувашии».

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Женщины старше 50 лет занимаются спортом в п.Кугеси#таванен

18.02.2020

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