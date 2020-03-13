Сегодня в Центральном доме культуры п. Кугеси состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника ЖКХ и бытового обслуживания населения.

Глава Чебоксарского района Николай Хорасев отметил, что сотрудники ЖКХ работают день и ночь, чтобы в домах муниципалитета было комфортно жить. Он пожелал им благодарных потребителей.

Также поздравления прозвучали от глав Кугесьского сельского поселения Владимира Вершинина, Ишлейского сельского поселения Евгения Субботина, Атлашевского сельского поселения Анатолия Фомина.

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Комментарии

Руководитель ООО «Спектр» Александр Павлов:

«Мы занимаемся техническим обслуживанием и санитарным состоянием многоквартирных домов п. Кугеси и д.Сятракасы. Конечно, наша работа, как и любая другая, приносит радость, бывают и сложные ситуации, которые нам приходится решать в любое время суток, ведь от сроков устранения проблемы зависит комфорт и благополучие потребителей. Хочу отметить, что полученная мною сегодня Почетная грамота Государственного Совета Чувашии — это заслуга всего коллектива: сварщиков, уборщиц, монтажников, электриков, слесарей. Спасибо всем им».

Экономист ООО «Теплосфера» Елена Георгиевская:

«Я работаю в организации более 10 лет, занимаюсь тарифообразованием. Наша организация обеспечивает теплом и горячей водой потребителей Чебоксарского района. Хочу поблагодарить всех работников ЖКХ, кто несет круглосуточные дежурства в котельных».

Главный инженер ООО «Теплоэнергосети» Николай Москалев:

«Я работаю в этой организации с декабря 1995 года, надо сказать, что работа многогранная. Мы занимаемся и диагностикой систем ЖКХ, их обслуживанием, капитальным ремонтом, чтобы они функционировали без сбоев»

Директор МУП ЖКХ «Ишлейское» Сергей Лукин:

«Я работаю в сфере ЖКХ с 1983 года, а в данном предприятии — 5 лет. В моем подчинении — 45 человек, мы отвечаем за бесперебойное функционирование систем водоснабжения, теплоснабжения. Наша главная задача — предупреждение и быстрое устранение аварий. К примеру, была недавно авария на теплотрассе, население даже не заметило, что было отключено отопление, так быстро мы все устранили после своевременного сигнала из котельной об увеличении расхода воды. Будем так работать и в дальнейшем».

13.03.2020

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