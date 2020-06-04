В п. Кугеси начались работы по благоустройству тротуара по ул.Советская от д.№ 4А до д.№ 84 п.Кугеси. Их выполняет выигравший аукцион на сайте госзакупок индивидуальный предприниматель Григорян З. В. Цена контракта — 4211376 руб.

Вчера с ходом работ ознакомились спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова и глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев. Как рассказал глава п. Кугеси Владимир Вершинин, работы должны быть выполнены до 31 июля.

Николай Хорасев заметил, что рабочие должны соблюдать санитарный режим и выполнять работы в масках.

Обустройство тротуара в п. Кугеси #таванен



4.06.2020

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