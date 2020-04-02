В поселке Кугеси огородили все детские площадки, владельцам магазинов рекомендовали расчертить линии для соблюдения дистанции, квитанции ЖКХ дополнят памятками о мерах против коронавируса.

Глава Кугесьского сельского поселения Владимир Вершинин рассказал: «В понедельник, не дожидаясь распоряжений сверху, в поселке изолировали муниципальные детские игровые площадки лентами. Вчера Жилкомцентром во дворах крупные детские площадки также были огорождены. В магазинах руководителей попросили расчертить полутораметровые линии для соблюдения дистанции в очереди для покупателей. Сейчас ведем работы с людьми, которые прибыли из-за границы. Находим их контакты и просим их о соблюдении самоизоляции. Также начали работу по выявлению лиц, прибывших из других регионов. Если есть такие факты, то также сообщаем о том, что нужно самоизолироваться, соблюдать все меры безопасности.

Жилкомцентр будет раздавать квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг с сообщением о мерах предосторожности от коронавируса для жителей поселка. Я заметил, что на улицах поселка мало людей передвигается, в основном, все ходят в масках. Сейчас в поселении 30 жителей, приезжих из-за рубежа, находятся на двухнедельном карантине. Все участковые врачи задействованы в их осмотре, они выявляют и проверяют на вирус их и их близких. Предупреждения для жителей о карантине висят и в администрации, и в общественных местах».

2.04.2020

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