Сегодня обсудили вопросы по капитальному ремонту цокольного этажа Чебоксарской районной больницы. Предусмотрено выполнение следующих работ: ▪️замена деревянных оконных блоков ▪️замена дверей и полов ▪️отделочные работы стен и потолков ▪️ремонт входной группы ▪️капитальный ремонт инженерных сетей #здравоохранение21 #капремонт