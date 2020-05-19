В п. Кугеси начинается ремонт цокольного этажа поликлиники

19 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

Главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов на своей странице в Инстаграме  сообщил,  что сегодня обсудил с подрядчиком вопросы по капитальному ремонту цокольного этажа поликлиники п. Кугеси. Планируется заменить деревянные оконные блоки,  двери, полы, провести отделочные работы по обновлению стен и потоков, ремонт входной группы, капитальный ремонт инженерных сетей.

Аукцион на ремонт капитальный ремонт здания поликлиники (правое крыло)  БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии (по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Школьная, д.13) выиграло ООО «СМУ ВИОН-21». Цена контракта -24079316 рублей.

19.05.2020

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