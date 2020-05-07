В Чебоксарском районе, по данным на 7 мая, наиболее число заболевших зарегистрировано в Кугесьском (8) и Ишлейском (7) сельских поселениях.

Глава Ишлейского сельского поселения Евгений Субботин сообщил, что для предупреждения роста числа заболевших коронавирусом усилены патрулирование общественных мест мобильными группами, а также санитарная обработка на крупных предприятиях. Основной причиной роста заболеваемости глава называет приезд командировочных из разных регионов страны.

Глава Кугесьского сельского поселения Владимир Вершинин рассказал, что мобильные группы регулярно проверяют, контролируют соблюдение гражданами режима самоизоляции. «Рейды сейчас временно прекращены в связи с тем, что много специалистов районной администрации находятся на самоизоляции. Сегодня сотрудники администрации поселения в п. Кугеси по улицам Карла Маркса, Первомайская посетили места жительства людей, которые из Москвы вернулись, так как была информация, что некоторые из них гуляют по поселку вместо того, чтобы соблюдать карантин. Общее имущество в жилых многоквартирных домах так же, как прежде, обрабатывается дезинфицирующими средствами ежедневно. Больные лечатся в БСМП», — сообщил Владимир Вениаминович.

7.05.2020

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