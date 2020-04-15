Двое потерпевших обратились в ОМВД России по Чебоксарскому району, обнаружив следы проникновения вора в дачные домики коллективного сада «Надежда» в поселке Кугеси. Третьего потерпевшего установили сотрудники полиции. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Злоумышленник проникал в дачные домики, разбивая стекла либо взламывая запорные устройства, похищал продукты питания, вещи хозяев. Часть похищенного была обнаружена у ранее судимого за кражи 33-летнего сельчанина при задержании. Подозреваемый заключен под стражу, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

15.04.2020

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