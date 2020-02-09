Вечером 8 февраля на 656 километре трассы М-7 «Волга» произошло ДТП. Водитель автомашины «Лада-Гранта» совершил столкновение с ВАЗ-2110 и скрылся с места происшествия. Через полчаса в ходе розыскных мероприятий данный автомобиль был обнаружен экипажем отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД – заместителем командира взвода старшим лейтенантом полиции Сергеем Моисеевым и инспектором капитаном полиции Сергеем Гавриловым – в поселке Кугеси Чебоксарского района.

«Гранта» с характерными повреждениями застряла в снегу. 41-летний местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, снова сел за руль пьяным. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В тот же день сотрудники ОСБ ДПС ГИБДД с участниками движения «Антидилер» на стационарном посту «Хыркасинский» задержали жителя Республики Марий Эл, находившегося в федеральном розыске. Он пытался уехать в Москву на рейсовом автобусе. О задержании беглеца сообщено инициатору розыска – следственному подразделению МВД соседней республики.

9.02.2020

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