В садоводческом товариществе «Илем» в п. Кугеси Галина Долгова создала настоящий сад-музей. Условно изрешеченную крутым рельефом территорию можно разделить на беседку, музей под открытым небом, дачный дом. В каждом из этих мест можно увидеть уникальные экспонаты.

В беседке — в старинных нарядах сидят деревянные фигуры Сетнера и Нарспи. Для их изготовления привезены деревянные основы из леса Ядринского района. На Нарспи — чувашский костюм и тухья, которую сшила мама Галины Зинаида Никитична. Для Сетнера костюм Галина сшила сама. В беседке есть и фигура доктора, и пионеров Гали и Толи. Но красиво не только внутри беседки, где занавески сшиты из старинных холстов, а на скамейках старинные тканые коврики, но и снаружи, на фасаде, где из СD-дисков выложена жар-птица.

Спустившись вниз, можно увидеть разукрашенный красками сарай, на нем изображены спящие лебеди в лучах солнца. Затем слева начинается музей старинного быта. Здесь есть сохранившиеся от матери и отца Галины — ковш для пива, короб, а также собранные по всей Чувашии приспособления для накручивания и пряжи ниток, упряжь для лошади, коромысло, бочонки для пива, музыкальные деревянные инструменты, маслобойка. Все эти экспонаты Галина на зиму убирает в закрытое помещение.

В дачном доме Галины есть настоящая русская речь, а на втором этаже — убранная вышитыми ею изделиями — покрывалом, наволочками кровать.

Есть здесь и мини-копии Сетнера и Нарспи, и патефон папы Галины Петра Яковлевича, и швейная машина мамы, и старая печатная машина. О причине своей любви к героям поэмы Константина Иванова Галина Долгова говорит просто»Я же чувашка, а это наши национальные герои».

Всё остальные уголки дачного участка не менее интересны: есть и колодец с лошадью, где раньше стояли Сетнер и Нарспи у плетня, украшенного керамическими горшками. Есть и домик ёжиков, и солнышко с пальмой и обезьяной, и жар-птица у погреба, и будка с игрушечной собачкой при входе. При этом все вокруг украшено цветами в кашпо, они растут даже внутри пней.

Подробнее читайте в сегодняшнем свежем номере газеты «Таван Ен» в проекте «Хранящие заветы предков».

Сад-музей в п. Кугеси у Галины Долговой #таванен

4.06.2020

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