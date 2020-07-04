В Чувашии продолжаются масштабные работы по санитарной обработке социально-значимых объектов, а также мест массового скопления людей – общественного транспорта, автобусных остановок, торговых предприятий. Помощь в дезинфекции органам местного самоуправления оказывает МЧС России.

На днях в поселке Кугеси Чебоксарского района сотрудники 41-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Чувашии провели санитарную обработку остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий, сообщает пресс-служба Главка. Вчера бойцы чрезвычайного ведомства продезинфицировали детские площадки, расположенные в населенном пункте.

Напомним, что в Чебоксарском районе на 2 июля зарегистрировано 243 больных коронавирусом.

4.07.2020

www.tavanen.ru