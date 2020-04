View this post on Instagram

Руководитель предприятия «Хлопковый мир» п. Кугеси Артем Кириллов лично обратился на горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, предложив обеспечить на его мощностях пошив масок. Его предложение поддержали, перезвонив через 3 минуты, после чего начат был процесс налаживания производства масок. «Процесс налаживания пошива масок был небыстрым, швеям пришлось перестраиваться, все-таки это не пошив постельного белья, но сейчас все нормализовалось. Если раньше мы шили по 1000 штук за 8-часовой рабочий день, то теперь 2500-3000. Одна швея производит в день 180-200 масок. Доплата достойная у нас, мы имеем возможность нарастить производство, приняв на работу еще 30-40 швей. Если спрос сохранится, то мы готовы запустить вторую смену. Цена на трикотажную маску — 100 рублей, ватно-марлевую (бязь, трехслойная) — 80 рублей», — рассказал Артем Кириллов. Никаких очередей на входе в предприятие нет (п.Кугеси, ул.Советская,35б). Маски забирают в Москву, Киров, Нижний Новгород. Кроме того, на предприятии шьют маски для двух хлебозаводов, молокозаводов республики. Материала для пошива масок хватает, заявка подана в Минпромторг. Есть проблема с поставкой резинового материала. #коронавирус