Жители Чебоксарского района закупают в аптеках марлю и антисептики, масок в них нет.

В аптеке «Будь здоров» (ул. Шоссейная, д. 13) в п. Кугеси в наличии нет масок, марли, антисептиков. О поступлении товара просят узнавать по телефону.

В аптеке «Вита Экспресс» в п. Кугеси (ул. Советская, д. 74) также нет вышеперечисленных средств.

В аптеке «Фармация» в п. Кугеси (ул. Советская, д. 71а) есть в небольшом количестве марля, перекись водорода продаётся за 16 рублей флакон, хлоргексидин — за 20 рублей.

В аптеке» Магия» в п. Кугеси (ул. Советская, д. 61а) есть 15 упаковок марли (3 метра за 75 рублей). Отсутствует хлоргексидин, перекись водорода в наличии 195 флаконов по 25 рублей, глицерин стоит также, но 200 флаконов поступят завтра. Также есть смесь глицерин и асептолина по 55 рублей обьемом 100 мл, в наличии 2700 штук.

В аптеке на улице Шоссейная, д. 19/1 в п. Кугеси есть в наличии перекись водорода за 13 рублей. Сегодня должна поступить в продажу марля по 3 метра ценой 70 рублей. Глицерин закончился, нет и хлоргексидина. Асептолин продаётся по 50 рублей (есть 150 штук).

В аптеке «Фармация» в п. Новое Атлашево (ул. Парковая, д. 5) перекиси водорода, асептолина и хлоргексидина нет в наличии. Марлю по 10 метров продают за 195 рублей. Флакон глицерина продаётся за 15 рублей.

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30.03.2020

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