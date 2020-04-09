В п. Кугеси члены мобильной группы (представители полиции, администрации района и сельского поселения) по соблюдению режима самоизоляции начали выписывать первые акты за нарушение режима самоизоляции.

Сегодня они проверили дисциплинированность граждан на улице Советской, где возле детского мини-парка встретили много местных жителей, в том числе и с детьми. Были составлены акты фиксации нарушения режима самоизоляции, ряду жителей пока вынесены предупреждения.

Многие жители поселка выходят на улицу без удостоверений личности.

Как рассказал глава п. Кугеси Владимир Вершинин, на улицу выходят те, кто не может совершать платежи онлайн, те, кому надо следить за внуками, сходить в больницу и церковь.

Рейды мобильной группы будут продолжены.

Мобильные бригады работают в п. Кугеси #Таванен



Справочно В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

9.04.2020

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