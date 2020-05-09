Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев, и.о. главы района Алевтина Исаева, председатель комитета Госсовета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов, военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров возложили цветы к Памятнику Неизвестному солдату в п. Кугеси.
Память погибших на фронтах Второй мировой войны почтили минутой молчания.
День Победы 2020 года в п. Кугеси
Вчера по поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева глава администрации Чебоксарского района Николай Евгеньевич Хорасев совместно с главами сельских поселений, волонтером вручили памятные подарки участникам и инвалидам ВОВ. Николай Евгеньевич поздравил ветеранов с 75-й годовщиной Великой Победы, пожелав им крепкого здоровья и долгих лет жизни, и поблагодарил их за героизм и за вклад в Великую Победу.
От глав сельских поселений прозвучали слова благодарности за мужество и самоотверженность в годы Великой отечественной войны.
Ветераны поделились с гостями своими воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны и поблагодарили их за оказанное внимание.
В целях профилактики новой коронавирусной инфекции все участники мероприятия были в защитных масках и перчатках, а также соблюдали меры социального дистанцирования
Материал дополняется.
9.05.2020
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