Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев, и.о. главы района Алевтина Исаева, председатель комитета Госсовета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов, военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров возложили цветы к Памятнику Неизвестному солдату в п. Кугеси.

Память погибших на фронтах Второй мировой войны почтили минутой молчания.

День Победы 2020 года в п. Кугеси



Вчера по поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева глава администрации Чебоксарского района Николай Евгеньевич Хорасев совместно с главами сельских поселений, волонтером вручили памятные подарки участникам и инвалидам ВОВ. Николай Евгеньевич поздравил ветеранов с 75-й годовщиной Великой Победы, пожелав им крепкого здоровья и долгих лет жизни, и поблагодарил их за героизм и за вклад в Великую Победу.

От глав сельских поселений прозвучали слова благодарности за мужество и самоотверженность в годы Великой отечественной войны.

Ветераны поделились с гостями своими воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны и поблагодарили их за оказанное внимание.

В целях профилактики новой коронавирусной инфекции все участники мероприятия были в защитных масках и перчатках, а также соблюдали меры социального дистанцирования

Материал дополняется.

9.05.2020

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