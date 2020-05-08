Сегодня в п. Кугеси продуктовые наборы вручены 15 ветеранам Великой Отечественной войны. Сотрудники Центра социального обслуживания населения Чебоксарского района доставили их каждому из них на дом. Они также вручили ветеранам георгиевские ленты.

Доставка продуктовых наборов организована на дом с соблюдением всех ограничительных мер в целях профилактики новой коронавирусной инфекции.

В преддверии 75-й годовщины Великой Отечественной войны 364 ветерана Чебоксарского района получили продуктовые наборы. Их доставка инициирована администрацией муниципалитета при поддержке предприятий района.

Вручение продуктовых пакетов ветеранам накануне Дня Победы в п. Кугеси #таванен

8.05.2020

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