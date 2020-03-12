За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 3 техногенных пожара, погибших нет, пострадал 1 человек. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

11 марта в 2.00 огонь уничтожил бревенчатый дом 54-летней жительницы села Лащ-Таяба Яльчикского района. Также пламя повредило находящиеся рядом кирпичные надворные постройки. В тушении огнеборцы задействовали три пожарные автоцистерны. Расположенное в 10 метрах соседнее хозяйство спасено. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В этот же день, в 13:23, уничтожен бревенчатый жилой дом по ул.Октябрьская п.Киря Алатырского района. Пострадавший с термическими ожогами 2 степени правой конечности доставлен в районную больницу. Причины и материальный ущерб устанавливаются.

В 18:12 этого же дня сгорело бесхозное строение по ул.Пионерская г.Новочебоксарск. Обстоятельства пожара выясняются.

12.03.2020

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